Ньюкасл поборется с саудовскими клубами за лидера Интера

Хавбек Интера Марцело Брозович может этим летом сменить клубную прописку, пишет La Gazzetta dello Sport.

30-летний хорват интересует Ньюкасл и ряд саудовских клубов. При этом "сороки" зимой уже контактировали с Интером по поводу трансфера.

Проблема в том, что Интеру нужно разгрузить зарплатную ведомость, а Марцело вместе с Лукаку - самые высооплачиваемые игроки клуба. Потому "нерадзурри" могут пойти на эту сделку.

Предполагается, что итальянский клуб запросит за хавбека 20-30 млн евро, что может устроить обе стороны. Сам Брозович готов к любому варианту событий.

Ранее, напомним, Рома согласовала контракт с ивуарийским защитником.