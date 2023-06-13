Ньюкасл поборется с саудовскими клубами за лидера Интера
"Нерадзурри" придется продать Брозовича.
Хавбек Интера Марцело Брозович может этим летом сменить клубную прописку, пишет La Gazzetta dello Sport.
30-летний хорват интересует Ньюкасл и ряд саудовских клубов. При этом "сороки" зимой уже контактировали с Интером по поводу трансфера.
Проблема в том, что Интеру нужно разгрузить зарплатную ведомость, а Марцело вместе с Лукаку - самые высооплачиваемые игроки клуба. Потому "нерадзурри" могут пойти на эту сделку.
Предполагается, что итальянский клуб запросит за хавбека 20-30 млн евро, что может устроить обе стороны. Сам Брозович готов к любому варианту событий.
Ранее, напомним, Рома согласовала контракт с ивуарийским защитником.