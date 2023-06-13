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Реал может включить своего хавбека в сделку по Мбаппе

Если, конечно, француз действительно выставлен на трансфер.
Сегодня, 18:16
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Мадридский Реал может вклчить Орельена Тчуамени в сделку по Килиану Мбаппе, чтобы не выплачивать ПСЖ всю сумму, пишет The Telegraph.

Напомним, что ранее парижский клуб выставил Мбаппе на трансфер, хотя позднее сам француз опроверг информацию о том, что намерен сменить клуб.

Естественно, что главным претендентом на нападщего считается Реал Мадрид, сообщается, что Флорентино Перес все еще заинтересован в Килиане.

Парижане ранее интересовались Тчуамени до его перехода в Реал, потому клуб может включить именно французского опорника в сделку.

Однако ожидается, что к трансферу француза проявят интерес и английские клубы. В частности, Манчестер Юнайтед, если клуб перейдет к катарским владельцам.

Ранее также сообщалось, что Лионель Месси не намерен принимать участие в ЧМ-2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе Орельен Тчуамени

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