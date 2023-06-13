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Хавбек Днепра-1 подбил итоги сезона УПЛ

Доминго Бланко выразил желание остаться в Украине.
Вчера, 23:32
Доминго Бланко / scdnipro1.com.ua
Доминго Бланко / scdnipro1.com.ua

Полузащитник СК Днепр-1 Доминго Бланко подвел итоги чемпионата Украины сезона-2022/23.

По словам аргентинца, его дебютный сезон в УПЛ стал для него хорошим опытом, который он хочет продлить.

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"Впечатления от сезона только положительные, только положительные. Это был хороший опыт, и у меня есть желание его продолжить, получать новые положительные эмоции. Весь год могу занести в актив. Здесь футбол более интенсивный, плотный, более физический. В то же время требует хорошего технического арсенала, ведь надо быстрее мыслить и играть. Наша команда провела неплохой турнир, мы сделали хорошую кампанию.

В обоих чемпионатах мне доставалось изрядно по ногам. Надеюсь, что сейчас, с внедрением VAR, этого станет меньше или, по крайней мере, судьи будут все видеть. Но, да, доставалось в Аргентине, и здесь также достается.

То, что я уже успел увидеть в Украине, очень понравилось. Города, в которые мы приезжали на матчи, я видел или из автобуса, или выходил на прогулку - они очень красивые. Возможно, из-за ситуации в стране сейчас нет возможности для развития или какого-то совершенствования улиц, но мне понравилось то, что увидел.

Я такой человек, что всегда стараюсь быть на позитиве, улыбаться, а весь негатив прятать где-то в глубине души. Возможно, это не верно и надо избавляться от негативных эмоций, но так есть. Конечно, это было нелегко: у меня родился сын, которого я видел лишь несколько дней за полгода. Очень трудно быть и без любимого человека. Но я с самого начала пытался справиться с этой ситуацией, привык к ней, концентрировался на работе, на положительных моментах и отдавал максимум от себя. Надеюсь, в ближайшее время уладятся все вопросы с документами, и в следующем сезоне мы будем вместе.

В команде все хорошо, все прекрасно! Меня окружают хорошие люди, классный коллектив. Все сложности в языке. Если бы мы разговаривали на одном языке, все было бы еще лучше. Но все равно я чувствую хорошее отношение и со всеми имею прекрасные отношения.

Кроме того, что мы говорили о тяжести пребывания вдали от семьи, от близких людей, все связано с футболом. И хорошее, и плохое. Мы смогли дать бой в чемпионате, шли в лидерах и практически до завершения держали турнирное напряжение. К сожалению, за какой-то шаг до финиша мы выбыли из борьбы за чемпионство. То есть все связано с футболом - и хорошо, и то, что за шаг до мечты эта мечта разрушилась", - приводит слова Бланко пресс-служба клуба.

Напомним, хавбек "спортклубовцев" провел 25 игр в прошедшем сезоне, забив три гола и отдал две результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СК Днепр-1 доминго бланко

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