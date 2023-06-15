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Пирс Морган: Зинченко - один из самых приятных и впечатляющих футболистов

Так журналист ответил на критику в адрес украинца.
Сегодня, 15:33
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Британский журналист Пирс Морган стал на защиту Александра Зинченко, которого начали оскорблять в социальных сетях.

Напомним, что ранее украинский защитник дал большое интервью Моргану, в котором также рассказал о войне в родной стране.

После этого интервью некоторые пользователи стали обвинять Александра в ксенофобии из-за его заявлений о том, что все росияне и белорусы виноваты в войне.

"Вообще-то, он один из самых приятных и впечатляющих футболистов, которых я встречал. А вот вы, похоже, ужасный маленький придурок", - ответил Морган одному из пользователей, заявившему, что Зинченко очень неприятный футболист.

Ранее, напомним, Пирс Морган оценил чемпионский титул Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко Пирс Морган

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