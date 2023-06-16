Манчестер Юнайтед нацелился на голкипера Интера

Итальянцы готовы к переговорам и уже определились с суммой, которую хотят получить за своего игрока.

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность приобретения вратаря миланского Интера Андре Онана, сообщает The Athletic.

Контракт Давида Де Хеа истекает этим летом, и хотя он дал свое согласие на продление, новое соглашение все еще не подписано.

Поэтому манкунианцы присматриваются к рынку вратарей, и 27-летний камерунец является одним из самых обсуждаемых вариантов.

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг работал с Онана во время их пребывания в Аяксе, где вратарь впервые привлек внимание своей исключительной дальностью передачи и уверенным владением мячом.

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Однако в приоритете у англичан приобретение центрфорварда и полузащитника.

Если 32-летний Де Хеа покинет клуб, эти приоритеты изменятся, что сделает подход к Онана более вероятным. Интер потребует 70 миллионов евро за игрока, которого прошлым летом подписал в качестве свободного агента.