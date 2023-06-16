Реал собирается усилиться еще одним футболистом Боруссии Дортмунд

Нападающий Боруссии Дортмунд Карим Адейеми может продолжить карьеру в Реале. Об этом сообщает издание Bild.

Испанский клуб проявляет заинтересованность в трансфере 21-летнего немца. "Сливочные" уже связались с представителями футболиста.

Реал собирается подписать быстрого игрока в линию атаки. "Шмели" готовы рассмотреть продажу Адейеми, если поступит предложение в размере не менее 80 млн евро.

В минувшем сезоне на счету немецкого форварда шесть голов и пять ассистов в 24 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Реал официально представил Беллингема.