Гибралтар - Франция: 0:3 обзор и результат матча 16.06.2023

Вице-чемпионы мира без проблем обыграли не столь именитого соперника.

В пятницу, 16 июня, в рамках третьего тура квалификации на Евро-2024 Гибралтар принимал сборную Франции. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

Еще в первом тайме французы забили два гола, а уже во втрой половине встречи был установлен финальный результат.

Таким образом, после трех сыгранных туров сборная Франции занимает первую строчку в группе В с девятью баллами, а Гибралтар идет на последней строчке, не набрав очков.

Статистика первого тайма матча Гибралтар - Франция

Гибралтар - Франция 0:3

Голы: Жиру, 3, Мбаппе, 45+1 пен, Муэлхи, 78 автогол

Ожидаемые голы (xG): 0.05 - 3.79

Владение мячом: 29% - 71%

Удары: 3 - 33

Удары в створ: 0 - 9