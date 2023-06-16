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Гибралтар - Франция: 0:3 обзор и результат матча 16.06.2023

Вице-чемпионы мира без проблем обыграли не столь именитого соперника.
Вчера, 23:52
Сборная Франции / Getty Images
Сборная Франции / Getty Images

В пятницу, 16 июня, в рамках третьего тура квалификации на Евро-2024 Гибралтар принимал сборную Франции. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

Еще в первом тайме французы забили два гола, а уже во втрой половине встречи был установлен финальный результат.

Таким образом, после трех сыгранных туров сборная Франции занимает первую строчку в группе В с девятью баллами, а Гибралтар идет на последней строчке, не набрав очков.

Статистика первого тайма матча Гибралтар - Франция 

Гибралтар - Франция 0:3

Голы: Жиру, 3, Мбаппе, 45+1 пен, Муэлхи, 78 автогол

Ожидаемые голы (xG): 0.05 - 3.79
Владение мячом: 29% - 71%
Удары: 3 - 33
Удары в створ: 0 - 9

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции сборная Гибралтара

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