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Футбол

Известный блогер-фанат Роналду наконец-то встретился и обнялся с Криштиану

Мечта стримера сбылась.
Сегодня, 09:55
IShowSpeed и Роналду / Instagram
IShowSpeed и Роналду / Instagram

Сборная Португалии вчера обыграла Боснию (3:0) в рамках отбора на Евро-2024.

После данной игры, на которой присутствовал известный блогер IShowSpeed, парню удалось вживую увидеться с Криштиану Роналду, ярым фанатом которого он является.

Стример обнялся со своим кумиром и даже крикнул всеми известное: "Suiii". Встреча вышла настолько эмоциональной, что после нее стример заплакал.

Напомним, IShowSpeed не так давно стал известен широкой аудитории на платформе Twitch благодаря своим эмоциональным выкрикам о любви к Роналду и записанному треку в честь португальца. Более того, стример лает на каждого, кто не считает Криштиану лучшим футболистом в истории.

Ранее сообщалось, что раскрыты детали добрачного контракта Роналду и Джорджины на случай разрыва.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду блогер IShowSpeed

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