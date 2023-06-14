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Дом и пожизненные выплаты: раскрыты детали добрачного контракта Роналду и Джорджины на случай разрыва

У футболиста будут серьезные обязательства перед моделью, если пара распадется.
Сегодня, 20:24
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Getty Images
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Getty Images

СМИ рассекретили детали добрачного контракта между нападающим аравийского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду и его возлюбленной Джорджиной Родригес.

Несмотря на то что пара не пребывает в официальном браке, они во время первой беременности девушки решили заключить соглашение, которое обезопасит активы футболиста, а также защитит интересы модели на случай разрыва отношений.

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Как сообщает Daily Mail со ссылкой на TV Guia, согласно контракту, если пара распадется, их семейный дом в Испании перейдет в собственность Джорджины. Кроме того, испанская модель пожизненно будет получать выплаты в размере 100 тысяч евро в месяц.

Отмечается, что ежемесячные алименты базируются на том, что Джорджина юридически считается матерью всех пяти детей Роналду, а не только двух биологических дочерей. 

Ранее Джорджина Родригес отреагировала на слухи о возможном разрыве с Криштиану Роналду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

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