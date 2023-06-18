Дембеле опроверг слухи о том, что он питался только фастфудом

Вингер Барселоны Усман Дембеле высказался касаемо своего былого режима питания.

"Сейчас прием пищи на базе клуба стал обязательным.

До этого говорили, что я питаюсь только гамбургерами и пиццей, но это неправда. Если у меня и были травмы, то не из-за того, что я ел пиццу и гамбургеры.

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Сейчас я правильно питаюсь дома или на базе. У меня есть диетолог, и все складывается хорошо", – сказал Дембеле в интервью Marca.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего француза пять голов и семь ассистов в 25 матчах Ла Лиги.