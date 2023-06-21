Кроос подписал новый контракт с Реалом

Пока некоторые уезжают в Саудовскую Аравию за деньгами, немец остается в Европе.

Мадридский Реал на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Тони Кроосом.

Прежний контракт 33-летнего немца с клубом завершался в этом месяце. Стороны подписали новое соглашение сроком один год - до лета 2024 года.

Тони Кроос присоединился к Реалу летом 2014 года, перейдя из Баварии за 25 миллионов евро.

За девять лет, проведенных в королевском клубе, полузащитник выиграл 20 трофеев: Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА (по 4), клубный чемпионат мира (5), Ла Лига, Суперкубок Испании (по 3) и кубок Испании (1).

В составе Реала Кроос принял участие в 417 матчах, в которых записал на свой счет 27 голов и 89 результативных передач.

Недавно Тони Кроос интересным способом прокомментировал трансфер Джуда Беллингема из дортмундской Боруссии в Реал.