Агент Трубина: Анатолий хочет продолжить карьеру в одном из топ пяти чемпионатов

Представитель футболиста рассказал об интересе к футболисту со стороны Интера.

Агент Анатолия Трубина Юрий Данченко в интервью изданию Sportitalia.com рассказал о планах футболиста на будущее.

Данченко отметил, что голкипер Шахтера готов к игре на топ-уровне, а также сообщил, что в услугах игрока заинтересованы Удинезе и Интер.

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"Он имеет целью играть в топ-лиге, и он уже абсолютно к этому готов. У него 4 года опыта, он играл в Лиге чемпионов, выиграл несколько титулов с Шахтером и выступает за сборную Украины. Цифры уже говорят о его уровне.

Но мы верим, что это лишь маленькая часть того, чего Анатолий может достичь в будущем, это лишь начало.

Для продолжения карьеры Трубина мы рассматриваем топ-5 чемпионатов Европы, включая Интер и Удинезе. Безусловно, чемпионат Италии высокого уровня, и он интересен нам", - сказал Данченко.

Издание также отмечает, что Анатолий входит в сферу интересов Ливерпуля, который, вероятно, будет искать нового голкипера в связи с потенциальным уходом ирландца Куивина Келлехера