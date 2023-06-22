Ряд топ-клубов Европы интересуются лидером Ювентуса

Вингер туринского Ювентуса Федерико Кьеза может сменить клубную прописку летом.

Как собщает итальянец Джованни Альбанезе, в услугах футболиста заинтересован ряд топ-клубов Европы, а именно: Бавария, Челси, ПСЖ и Ливерпуль.

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Ближе всего к подписанию итальянца подобрались мерсисайдцы. По информации Альбанезе, "красные" готовят предложение в размере 40 млн евро, однако, туринцы хотят не менее 50 млн в европейской валюте.

Отметим, что отношения Кьезы с клубом испортились после того, как "старая синьора" сочла требования футболиста по новому контракту слишком завышеными.