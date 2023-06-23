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Арсенал готовит второе предложение по Тимберу

Однако сначала клуб хочет согласовать личный контракт.
Сегодня, 15:14
Юрриен Тимбер / Getty Images
Юрриен Тимбер / Getty Images

Лондонский Арсенал готовится подать второе предложение по защитнику Аякса Юрриену Тимберу, пишет Фабрицио Романо.

Ранее "канониры" уже пытались купить защитника, однако голландский клуб ответил отказом. Тем не менее именно нидерландца Микель Артета отметил, как приоритетную цель для усиления защитной линии.

Инсайдер утверждает, что как только Арсенал согласует контракт с Юрриеном, сразу после того Аякс получит второе улучшенное предложение. Ранее они отказались продавать игрока за 30 млн евро.

В прошлом сезоне 22-летний игрок провел 47 матчей за амстердамский клуб, забил два гола и сделал две результативных передачи.

Ранее, также сообщалось об интересе Ливерпуля к хавбеку мадридского Реала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Арсенал Лондон

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