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Челси подписал форварда сборной Сенегала

Николас Джексон вот-вот присоединится к клубу.
Сегодня, 16:58
Николас Джексон / Getty Images
Николас Джексон / Getty Images

Лондонский Челси договорился о трансфере Николаса Джексона из Вильярреала, пишет Фабрицио Романо.

"Синие" заплатят несколько больше, чем 35 млн евро прописанные в контракте сенегальца, зато испанский клуб даст им более удобную система рассрочки.

Челси уже согласовал контракт с Джексоном, осталось только пройти медобследование и различные бюрократические процедуры.

Николас Джексон - номинальный форвард, но может сыграть и на обоих краях атаки, что даст Почеттино большую тактическую гибкость.

Фовард провел 38 матчей в прошлом сезоне за Вильярреал, в которых отметился 13 голами и 5 результативными передачами. Также он дебютировал за сборную Сенегала.

Напомним, ранее стало известно, что Арсенал готовится сделать второе предложение по Юрриену Тимберу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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