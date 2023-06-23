Интер находится в шаге от подписания легенды Челси
Аспиликуэта сменить клуб.
Защитник Челси Сесар Аспиликуэта согласился на переход в Интер. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Капитан лондонцев договорился с миланской командой об условиях двухлетнего контракта.
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В свою очередь Челси согласится расторгнуть с испанцем действующий до 2024-го договор.
В минувшем сезоне на счету 33-летнего испанца 25 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.