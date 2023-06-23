Совет от человека-паука: Известный актер хочет, чтобы лидеры Тоттенхэма сменили команду

Актер Том Холланд, исполняющий роль человека-паука, порекомендовал нападающим Харри Кейну и Сон Хын Мину перейти в Реал.

Данное обращение к игрокам было сделано ввиду слухов об интересе к лидерам "шпор" со стороны мадридцев.

"(Харри) Переходи в Реал. Будь лучшим игроком в мире, потому что ты этого заслуживаешь.

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Я бы ему (Сону) тоже посоветовал уйти. Идите вместе и выиграйте Лигу чемпионов, пожалуйста!" – сказал британец в интервью Marca.

Напомним, Холланд является ярым поклонником Тоттенхэма, болея за клуб с детства.