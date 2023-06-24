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Интер подпишет форварда сборной Франции

Тюрам переедет в Италию.
Сегодня, 00:33
Маркус Тюрам / Getty Images
Маркус Тюрам / Getty Images

Нападающий Боруссии Менхенгладбах находится в шаге от перехода в Интер. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Футболист сборной Франции принял решение перейти в итальянский клуб. "Нерадзурри" в ближайшее время подпишут контракт с 25-летним игроком.

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Все детали сделки уже согласованы. Тюраму осталось лишь подписать соглашение с Интером.

Напомним, интерес к игроку проявляли клубы из Германии и Франции, однако форвард все же выбрал Италию.

В минувшей сезоне Маркус Тюрам принял участие в 32 матчах, в которых отметился 16 голами и семью результативными передачами.

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