Интер подпишет форварда сборной Франции

Нападающий Боруссии Менхенгладбах находится в шаге от перехода в Интер. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Футболист сборной Франции принял решение перейти в итальянский клуб. "Нерадзурри" в ближайшее время подпишут контракт с 25-летним игроком.

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Все детали сделки уже согласованы. Тюраму осталось лишь подписать соглашение с Интером.

Напомним, интерес к игроку проявляли клубы из Германии и Франции, однако форвард все же выбрал Италию.

В минувшей сезоне Маркус Тюрам принял участие в 32 матчах, в которых отметился 16 голами и семью результативными передачами.