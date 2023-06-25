ПСЖ находится в шаге от подписания защитника Баварии

Защитник Баварии Люка Эрнандес близок к переходу в ПСЖ. Об этом сообщает издание L’Équipe.

Переговоры между клубами стартовали лишь на выходных. Клубы близки к тому, чтобы завершить сделку.

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Эрнандес уже договорился с парижанами об условиях личного контракта. Игрок уже объявил мюнхенцам о желании уйти в парижский клуб.

Сумма сделки может составить 35-40 млн евро. Контракт игрока с Баварией рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне на счету 27-летнего француза семь матчей в Бундеслиги, в которых он не отличился результативными действиями.