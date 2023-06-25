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Барселона хочет усилиться финалистом Лиги чемпионов

Брозович может перебраться в стан "сине-гранатовых".
Сегодня, 13:19
Марцело Брозович / Getty Images
Марцело Брозович / Getty Images

Опорный полузащитник Интера Марцело Брозович попал в сферу интересов Барселоны. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Главный тренер каталонцев Хави хочет видеть в своем составе 30-летнего хорвата. По мнению испанского специалиста, Брозович идеально подойдет на позицию Серхио Бускетса, который ушел из клуба.

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На хавбека "нерадзурри" также претендуют команды из Саудовской Аравии, однако сам футболист хотел бы остаться в Европе. Вариант с переходом в Барселону более чем устраивает хорвата.

Интер хочет выручить за своего капитана около 25 млн евро, но "сине-гранатовые" попытаются снизить цену.

В минувшем сезоне на счету Брозовича три гола и пять ассистов в 28 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона интер Марцело Брозович

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