Зидан изъявил желание вернуться к тренерской деятельности

Экс-тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что хочет вернуться к тренерской работе.

"Если перерыв наступил, то он был нужен. Надо принять происходящее и посмотреть, что будет потом. Надеюсь, скоро я снова смогу тренировать.

Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол по-другому. Когда это твоя команда, тебе приходится тренировать и готовить ее к матчам, все совершенно по-другому.

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И мне это необходимо. У меня не было этого уже два года, но скоро будет", – сказал Зидан в интервью Téléfoot.

Напомним, в качестве тренера француз сумел выиграть с Реалом три раза подряд Лигу чемпионов.