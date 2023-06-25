iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зидан изъявил желание вернуться к тренерской деятельности

Француз устал сидеть без дела.
Сегодня, 14:20
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Экс-тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что хочет вернуться к тренерской работе. 

"Если перерыв наступил, то он был нужен. Надо принять происходящее и посмотреть, что будет потом. Надеюсь, скоро я снова смогу тренировать.

Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол по-другому. Когда это твоя команда, тебе приходится тренировать и готовить ее к матчам, все совершенно по-другому.

Читай также: Зидан не сдержал слез, произнося речь на благотворительном мероприятии

И мне это необходимо. У меня не было этого уже два года, но скоро будет", – сказал Зидан в интервью Téléfoot.

Напомним, в качестве тренера француз сумел выиграть с Реалом три раза подряд Лигу чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан

Статьи по теме

Зидан не сдержал слез, произнося речь на благотворительном мероприятии Зидан не сдержал слез, произнося речь на благотворительном мероприятии
Зидан анонсировал свое возвращение к тренерской работе Зидан анонсировал свое возвращение к тренерской работе
Зидан высказался о сложностях работы тренером Зидан высказался о сложностях работы тренером
В Марселе выдохнули: Зидан еще раз отказал ПСЖ В Марселе выдохнули: Зидан еще раз отказал ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды15:32
Современное пятиборье на Европейских играх: девушки показали неплохие результаты в фехтовании
Бокс15:26
"Мы идем": Руис ответил на вызов Уайлдера на бой
Европа15:25
Лидер Милана анонсировал выпуск рэп-альбома
Европа15:17
"Первый пошел": Футболист Шахтера получил тренерский диплом
Олимпийские виды15:16
Фехтование на Европейских играх: стартовали соревнования по женской рапире и мужской сабле
Олимпийские виды14:58
Бокс на Европейских играх: Коб стартовала с победы, Захареев поборется за выход в 1/8 финала
Велоспорт14:52
Велоспорт на Европейских играх: Беломоина финишировала 24-й
Европа14:51
В Реале определились с новым лидером атаки
Бокс14:28
"Он получил контракт": Промоутер Джошуа ждет ответа Уайта по поводу реванша
Европа14:20
Зидан изъявил желание вернуться к тренерской деятельности
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK