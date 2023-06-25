Лидер Милана анонсировал выпуск рэп-альбома

Вингер Милана Рафаэл Леау в ближайшее время выпустит свой новый рэп-альбом. Об этом сообщает издание O Jogo.

"Пластинка" выйдет в свет уже в следующую пятницу, 30 июня. Название нового альбома — "Моя жизнь в каждом куплете".

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В музыкальной индустрии португалец известен под никнеймом Way 45. Игрок стал заниматься музыкой во время пандемии коронавируса.

Отметим, для Леау данный альбом не станет дебютным. В 2021 году Рафаэл уже выпускал рэп-альбом под названием "Начало".

В минувшем сезоне на счету португальца 15 голов и 8 ассистов в 35 матчах Серии А.