"Первый пошел": Футболист Шахтера получил тренерский диплом

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов стал обладателем тренерского диплома категории B. Об этом сообщил сам Пятов в Instagram.

По словам Пятова, он будет продолжать учиться новому в сфере футбола.

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"Первый пошел. Первый диплом по тренерству. Любовь к футболу в крови.

Опыт нужно учиться использовать с пользой для следующих футбольных поколений. Обучение продолжается", - написал Пятов

Отметим, что лицензия категории B позволяет тренировать аматорские мужские команды, юниорские команды до 16 лет и быть ассистентом в профессиональных коллективах.