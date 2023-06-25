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"Первый пошел": Футболист Шахтера получил тренерский диплом

Андрей Пятов сообщил о получении лицензии УЕФА категории B.
Сегодня, 15:17
Андрей Пятов / Instagram
Андрей Пятов / Instagram

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов стал обладателем тренерского диплома категории B. Об этом сообщил сам Пятов в Instagram.

По словам Пятова, он будет продолжать учиться новому в сфере футбола.

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"Первый пошел. Первый диплом по тренерству. Любовь к футболу в крови.

Опыт нужно учиться использовать с пользой для следующих футбольных поколений. Обучение продолжается", - написал Пятов

Отметим, что лицензия категории B позволяет тренировать аматорские мужские команды, юниорские команды до 16 лет и быть ассистентом в профессиональных коллективах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Андрей Пятов

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