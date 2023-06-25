"Первый пошел": Футболист Шахтера получил тренерский диплом
Андрей Пятов сообщил о получении лицензии УЕФА категории B.
Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов стал обладателем тренерского диплома категории B. Об этом сообщил сам Пятов в Instagram.
По словам Пятова, он будет продолжать учиться новому в сфере футбола.
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"Первый пошел. Первый диплом по тренерству. Любовь к футболу в крови.
Опыт нужно учиться использовать с пользой для следующих футбольных поколений. Обучение продолжается", - написал Пятов
Отметим, что лицензия категории B позволяет тренировать аматорские мужские команды, юниорские команды до 16 лет и быть ассистентом в профессиональных коллективах.