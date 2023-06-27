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Лидеры Манчестер Сити и Ливерпуля были замечены на совместном отдыхе в Монако

Вне поля вражды между игроками не наблюдается.
Сегодня, 11:26
Ван Дейк и Де Брюйне / Getty Images
Ван Дейк и Де Брюйне / Getty Images

Футболисты Кевин де Брюйне и Вирджил Ван Дейк были замечены на совместном отдыхе в Монако.

Возлюбленная полузащитника Манчестер Сити поделилась в соцсетях видео, где бельгиец весело проводит время с защитником Ливерпуля.

Отметим, игроки дружат семьями, а их дети вместе ходят в одну школу. В соцсетях футболисты не раз публиковали фотографии с отдыха в тропических странах.

Ранее сообщалось, что Де Брюйне рискует пропустить старт следующего сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Вирджил ван Дейк

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