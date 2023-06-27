Лидеры Манчестер Сити и Ливерпуля были замечены на совместном отдыхе в Монако
Вне поля вражды между игроками не наблюдается.
Футболисты Кевин де Брюйне и Вирджил Ван Дейк были замечены на совместном отдыхе в Монако.
Возлюбленная полузащитника Манчестер Сити поделилась в соцсетях видео, где бельгиец весело проводит время с защитником Ливерпуля.
Отметим, игроки дружат семьями, а их дети вместе ходят в одну школу. В соцсетях футболисты не раз публиковали фотографии с отдыха в тропических странах.
Ранее сообщалось, что Де Брюйне рискует пропустить старт следующего сезона.