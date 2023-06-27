Вест Хэм отказался продавать Райса в Манчестер Сити

Вест Хэм отказал Манчестер Сити в продаже своего опорного полузащитника Деклана Райса. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнстейн.

"Горожане" предложили за полузащитника 80 млн фунтов и еще 10 млн в качестве бонусов. Лондонцы отклонили это предложение.

Напомним, в подписании Райса также заинтересован Арсенал.

В минувшем сезоне футболист провел 37 матчей в АПЛ, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

Ранне сообщалось, что Вест Хэм отклонил и второе предложение Арсенала по Райсу.