iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вест Хэм отказался продавать Райса в Манчестер Сити

"Молотобойцам" не понравилось предложение чемпиона Англии.
Сегодня, 12:24
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Вест Хэм отказал Манчестер Сити в продаже своего опорного полузащитника Деклана Райса. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнстейн.

"Горожане" предложили за полузащитника 80 млн фунтов и еще 10 млн в качестве бонусов. Лондонцы отклонили это предложение.

Напомним, в подписании Райса также заинтересован Арсенал.

В минувшем сезоне футболист провел 37 матчей в АПЛ, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

Ранне сообщалось, что Вест Хэм отклонил и второе предложение Арсенала по Райсу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Вест Хэм Деклан Райс

Статьи по теме

Лидеры Манчестер Сити и Ливерпуля были замечены на совместном отдыхе в Монако Лидеры Манчестер Сити и Ливерпуля были замечены на совместном отдыхе в Монако
Манчестер Сити готовится перехватить трансферную цель Арсенала Манчестер Сити готовится перехватить трансферную цель Арсенала
Новая звезда интернета: Сын хавбека Ман Сити набрал более, чем миллион подписчиков в Instagram за сутки Новая звезда интернета: Сын хавбека Ман Сити набрал более, чем миллион подписчиков в Instagram за сутки
Ибрагимович дал мощный настрой хавбеку Милана перед трансфером в Ньюкалс Ибрагимович дал мощный настрой хавбеку Милана перед трансфером в Ньюкалс
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия вышла на первое место, Украина по-прежнему в топ-3
просмотров
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды13:40
Триатлон на Европейских играх: две украинки финишировали за пределами 30-ки, одна стала круговой
Олимпийские виды13:27
Бадминтон на Европейских играх: Боснюк проиграл во втором матче подряд
Олимпийские виды13:25
Пулевая стрельба на Европейских играх: Павел и Юлия Коростылевы стали лучшими в квалификации, гарантировав себе медаль
Украина13:20
Суркис объявил об уходе Беседина из Динамо
Европа12:58
"Наша цель - взять три очка": Тренер молодежной сборной Испании - о матче с Украиной
ММА12:53
Макгрегор: Я лучший боец вне зависимости от весовой категории
Олимпийские виды12:35
Прыжки в воду на Европейских играх: Науменко вышел в финал
Бокс12:25
"Буду лучшим бойцом в мире": Спенс оценил свои шансы в поединке с Кроуфордом
Европа12:24
Вест Хэм отказался продавать Райса в Манчестер Сити
Европа12:06
Новые формы футбольных команд на следующий сезон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK