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Челси рассматривает вратаря сборной Украины в качестве замены ушедшему в Аль-Ахли Менди

Анатолий Трубин этим летом может перебраться на Туманный Альбион.
Сегодня, 08:19
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

После того, как Эдуар Менди перешел в саудовский Аль-Ахли, Челси начал поиск конкурента для Кепы Аррисабалаги.

Как сообщает Фабрицио Романо, лондонский клуб рассматривает несколько вариантов на позицию голкипера.

Первым итальянский инсайдер назвал вратаря Интера Андре Онана, на которого серьезно претендует Манчестер Юнайтед. Второй опцией считается голкипер донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин.

Романо заявил, что "пенсионеры" хотят приобрести молодого, но уже достаточно опытного вратаря.

Напомним, что Интер рассматривает возможность приобрести Трубина, если Андре Онана все же покинет команду этим летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Шахтер Донецк Анатолий Трубин

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