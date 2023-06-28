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Итальянский гранд рассматривает возможность покупки Трубина

Голкипер Шахтера может продолжить карьеру в Серии А.
Сегодня, 18:55
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Миланский Интер рассматривает возможность приобретения вратаря донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолия Трубина.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб давно следит за перспективным украинцем. Голкипер своей игрой произвел позитивное впечатление на потенциального работодателя, и в стане "нерадзурри" могут доверить ему место в воротах в случае покупки.

Интер может сосредоточиться на кандидатуре 21-летнего украинского голкипера, если основной страж ворот команды Андре Онана будет продан в Манчестер Юнайтед.

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Также в сферу интересов миланского клуба входят Ян Зоммер, Кейлор Навас и Уго Льорис.

Контракт Трубина с Шахтером рассчитан еще на один год, и предполагается, что вратарь не будет продлевать соглашение, поскольку хочет попробовать свои силы за границей.

Отмечается, что ранее подписать украинского голкипера пытался итальянский Удинезе, но "горняки" отклонили предложение в 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Трубин провел за Шахтер во всех турнирах 38 матчей, в которых пропустил 40 голов, а в 14 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Интер провели начальные переговоры о трансфере Онана.

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