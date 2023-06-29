У Челси с Миланом разногласия из-за трансферной стоимости Пулишича

Вингер Челси Кристиан Пулишич может стать игроком Милана. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Пока что клубы не могут согласовать трансфер футболиста. Итальянский клуб не хочет платить за вингера больше 15 миллионов евро, в то время как англичане требуют более 20 миллионов.

Сам 24-летний американец готов согласится на снижение зарплаты ради перехода в Милан. Сейчас он зарабатывает около 4 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне на счету Пулишича всего один гол и один ассист в 24 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Милан подписал голкипера Аталанты.