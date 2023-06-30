ПСЖ заплатит 50 млн евро за защитника Баварии

ПСЖ практически закончил транфер Люка Эрнандеса из Баварии, пишет SportZone.

Сейчас французскому защитнику осталось пройти вторую часть медосмотра прежде, чем он подпишет с парижанами контракт.

Баварии удалось выторговать 50 млн евро за своего защитника, 45 из них клуб получит сразу же, а еще 5 в виде различных бонусов.

Сам же Люка согласовал с ПСЖ трехлетний контракт с опцией продления ее на один год. По этому соглашению француз будет получать по 19 млн евро в год.

Ранее, напомним, Арсенал наконец согласовал переход Юрриена Тимбера.