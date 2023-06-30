ПСЖ заплатит 50 млн евро за защитника Баварии
Осталось согласовать последние детали.
ПСЖ практически закончил транфер Люка Эрнандеса из Баварии, пишет SportZone.
Сейчас французскому защитнику осталось пройти вторую часть медосмотра прежде, чем он подпишет с парижанами контракт.
Баварии удалось выторговать 50 млн евро за своего защитника, 45 из них клуб получит сразу же, а еще 5 в виде различных бонусов.
Сам же Люка согласовал с ПСЖ трехлетний контракт с опцией продления ее на один год. По этому соглашению француз будет получать по 19 млн евро в год.
Ранее, напомним, Арсенал наконец согласовал переход Юрриена Тимбера.