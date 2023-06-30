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18 треков и фит с Салахом: Нападающий Милана выпустил очередной рэп-альбом

Леау "дропнул" новый релиз.
Сегодня, 21:25
Рафаэл Леау / Instagram
Рафаэл Леау / Instagram

Лидер атаки Милана Рафаэл Леау выпустил свой второй полноценный альбом.

Португалец под никнеймом WAY 45 объявил о новом релизе под названием My Life In Each Verse.

Альбом вошли 18 треков, среди которых фит с Салахом. К сожалению, совместная песня не с вингером Ливерпуля, а португальским исполнителем.

Напомним, в 2021 году Рафаэл уже выпускал рэп-альбом под названием "Начало".

В минувшем сезоне на счету португальца 15 голов и 8 ассистов в 35 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Леау подписал новый контракт с Миланом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан рэп Рафаэл Леау

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