Франция U-21 - Украина U-21: пресс-конференция Ротаня перед 1/4 финала ЧЕ-2023

Главный тренер украинской молодежки пообщается с журналистами перед важнейшим поединком турнира.

В субботу, 1 июля, состоится пресс-конференция главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы-2023 против сборной Франции.

"Желто-синие" в последнем туре группового этапа не смогли обыграть Испанию (2:2), в итоге заняв второе место группы В.

"Les Bleus" в свою очередь выиграли все матчи в своем квартете, выйдя в плей-офф с первого места.

Начало пресс-конференции запланировано на 17:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня:

Ранее Руслан Ротань после встречи с испанцами заявил, что его подопечные заслуживали большего, чем ничейный результат.