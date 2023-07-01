iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Франция U-21 - Украина U-21: пресс-конференция Ротаня перед 1/4 финала ЧЕ-2023

Главный тренер украинской молодежки пообщается с журналистами перед важнейшим поединком турнира.
Сегодня, 17:23
Руслан Ротань / УАФ
Руслан Ротань / УАФ

В субботу, 1 июля, состоится пресс-конференция главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы-2023 против сборной Франции.

"Желто-синие" в последнем туре группового этапа не смогли обыграть Испанию (2:2), в итоге заняв второе место группы В.

"Les Bleus" в свою очередь выиграли все матчи в своем квартете, выйдя в плей-офф с первого места.

Начало пресс-конференции запланировано на 17:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня:

Ранее Руслан Ротань после встречи с испанцами заявил, что его подопечные заслуживали большего, чем ничейный результат.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина франция сборная Франции Руслан Ротань Сборная Украины U-21 чемпионат европы 2023

Статьи по теме

Интер подтвердил подписание форварда сборной Франции Интер подтвердил подписание форварда сборной Франции
Мудрик работал в общей группе молодежной сборной Украины перед матчем с Францией Мудрик работал в общей группе молодежной сборной Украины перед матчем с Францией
ПСЖ вскоре официально объявит о подписании защитника сборной Франции ПСЖ вскоре официально объявит о подписании защитника сборной Франции
Свитолина начнет Уимблдон с поединка против бывшей первой ракетки мира Свитолина начнет Уимблдон с поединка против бывшей первой ракетки мира
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия все еще первая, Украина держится на третьей строчке
просмотров

Последние новости

Европа19:25
Виссел Кобе красиво попрощался с Иньестой
Формула 119:24
Гран-при Австрии: Ферстаппен выиграл спринт
НБА19:16
Лиллард запросил обмен из Портленда
НБА19:04
Обмены НБА: Порзингис ушел в Бостон, Оладипо вернулся в Оклахому
Киберспорт19:00
The Bali Major 2023: Liquid и Quest лидируют в своих группах
Водные18:51
Гребной слалом на Европейских играх: Ус прошла в следующий раунд по байдарке-кросс
Олимпийские виды18:33
Современное пятиборье на Европейских играх: Товкай завершил турнир на 12-м месте
Европа18:20
Лестер подписал хавбека Тоттенхэма
Европа17:54
Энрике определился с первым трансфером в ПСЖ
НБА17:35
Финалист НБА стал участником трехстороннего обмена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK