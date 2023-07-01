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Фабрегас объявил о завершении карьеры

Испанец решил повесить бутсы на гвоздь.
Сегодня, 20:22
Сеск Фабрегас / Getty Images
Сеск Фабрегас / Getty Images

Экс-хавбек Арсенала и Барселоны Сеск Фабрегас объявил в соцсетях о завершении игровой карьеры.

"С большою грустью сообщаю, что пришло и мое время повесить бутсы на гвоздь. От побед на чемпионате мира, Евро, до побед в Англии и Испании и завоевания почти всех трофеев. Незабываемый путь.

Благодарен всем, кто помогал мне: партнерам по команде, тренерам, директорам, президентам, владельцам, болельщикам и моему агенту. Вся моя семья, от родителей и сестры до жены и детей, я дорожу вашими советами и помощью.

Моим противникам, которые пытались сбить меня с ног, спасибо за то, что сделали меня сильнее. За свою карьеру я выучил 3 языка и стал более мудрым в путешествиях. Я пережил опыт, о котором даже не мечтал.

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Теперь я собираюсь пересечь белую линию и начать тренировать молодежку Комо. 

После 20 невероятных лет, полных жертв, самоотверженности и радости, пришло время сказать спасибо и попрощаться. Я любил каждую минуту", – написал Фебрегас в инстаграме.

Напомним, 36-летний испанец за свою игровую карьеру выигрывал чемпионаты Англии и Испании, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, а также чемпионат Европы и чемпионат мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сеск Фабрегас

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