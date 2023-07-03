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Футбол

Джеррард возглавил клуб из Саудовской Аравии

Англичанин стал у руля Аль-Иттифака.
Сегодня, 20:34
Стивен Джерард / Getty Images
Стивен Джерард / Getty Images

Стивен Джеррард стал главным тренером Аль-Иттифака. Об этом клуб объявил в соцсетях.

43-летний англичанин подписал контракт с командой из Саудовской Аравии, детали которого не разглашаются.

Напомним, последним клубом Джеррарда была Астон Вилла, откуда легендарного англичанина уволили из-за неудачных результатов прошлой осенью.

Ранее сообщалось, что легенда Ливерпуля уехал тренировать клуб второго дивизиона Саудовской Аравии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стивен Джеррард Аль-Иттифак

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