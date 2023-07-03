Джеррард возглавил клуб из Саудовской Аравии

Англичанин стал у руля Аль-Иттифака.

Стивен Джеррард стал главным тренером Аль-Иттифака. Об этом клуб объявил в соцсетях.

43-летний англичанин подписал контракт с командой из Саудовской Аравии, детали которого не разглашаются.

هنا منبع الأساطير ❤️💚



يُسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق ✍️#جيرارد_اتفاقي pic.twitter.com/Q5e6HpzXLC — نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 3, 2023

Напомним, последним клубом Джеррарда была Астон Вилла, откуда легендарного англичанина уволили из-за неудачных результатов прошлой осенью.

Ранее сообщалось, что легенда Ливерпуля уехал тренировать клуб второго дивизиона Саудовской Аравии.