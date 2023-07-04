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Испания U-21 - Украина U-21: пресс-конференция Ротаня перед полуфиналом ЧЕ-2023

Главный тренер украинской молодежки пообщается с журналистами перед важнейшим поединком турнира.
Сегодня, 12:58
Руслан Ротань / Getty Images
Руслан Ротань / Getty Images

Во вторник, 4 июля, состоится пресс-конференция главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня в преддверии матча 1/2 финала чемпионата Европы-2023 против сборной Испании.

"Желто-синие" в четвертьфинальном поединке прошли одного из главных фаворитов турнира, сборную Франции. Подопечные Ротаня добыли волевую победу со счетом 3:1.

Испанцы в свою очередь провели тяжелый матч со Швейцарией: основное время завершилось вничью 1:1, и лишь в дополнительное время "фурия роха" вырвала путевку в полуфинал, забив победный гол.

На стадии группового этапа Украина и Испания сыграли вничью 2:2, что позволило последним занять первое место квартета В.

Начало пресс-конференции запланировано на 17:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня:

Ранее стало известно, что Руслан Ротань будет руководить сборной Украины на будущей Олимпиаде 2024 года.

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