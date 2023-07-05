"Новый Месси" решил перейти в Реал

Турецкий вундеркинд Арда Гюлер определился с дальнейшим продолжением карьеры.

Как сообщает The Athletic, хавбек отказал Барселоне и перейдет в мадридский Реал.

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Сумма трансфера вместе с бонусами и прочим составит более 20 млн евро.

Детали контракта турка со "сливочными" остаются неизвестными.

Отметим, что Гюлера уже успели окрестить новым Месси из-за схожести в габаритах и стиле игры с аргентинцем.