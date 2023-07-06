МЮ готовит первое предложение по форварду Аталанты

Манчестер Юнайтед готовится сделать первое предложение по Расмусу Хейлунду, пишет The Telegraph.

По информации издания, "дьяволы" имеют довольно ограниченный бюджет на это трансферное окно. А потому первое предложение будет включать 50 млн фунтов.

При этом отметим, что ранее бергамаски установили на форварда ценник в 60 млн евро.

МЮ намерен заполучить нападающего этим летом, чтобы удовлетворить запросы тен Хага. Клуб выбирал между Хейлундом и Коло Муани, но выбрал именно датчанина, так как он симпатичен нидерландскому специалисту.

В прошлом сезоне Расмус Хейлунд играл за Штурм Грац и Аталанту, проведя всего 42 матча, в которых датчанин забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее, напомним, МЮ также подал улучшенное предложение по Андре Онана.