МЮ готовит первое предложение по форварду Аталанты
Манчестер Юнайтед готовится сделать первое предложение по Расмусу Хейлунду, пишет The Telegraph.
По информации издания, "дьяволы" имеют довольно ограниченный бюджет на это трансферное окно. А потому первое предложение будет включать 50 млн фунтов.
При этом отметим, что ранее бергамаски установили на форварда ценник в 60 млн евро.
МЮ намерен заполучить нападающего этим летом, чтобы удовлетворить запросы тен Хага. Клуб выбирал между Хейлундом и Коло Муани, но выбрал именно датчанина, так как он симпатичен нидерландскому специалисту.
В прошлом сезоне Расмус Хейлунд играл за Штурм Грац и Аталанту, проведя всего 42 матча, в которых датчанин забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.
Ранее, напомним, МЮ также подал улучшенное предложение по Андре Онана.