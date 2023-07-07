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Футбол

Барселона интересуется нидерландским хавбеком

Тиджани Рейндерс может перебраться в стан каталонцев.
Сегодня, 08:23
Тиджани Рейндерс / Getty Images
Тиджани Рейндерс / Getty Images

Барселона намерена усилить линию полузащиты. 

Как сообщает издание Fichajes, каталонцы заинтересованы в услугах хавбека АЗ Тиджани Рейндерса.

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Нидерландец может заменить в составе "сине-гранатовых" Серхио Бускетса, ушедшего из клуба в качестве свободного агента.

Стоит отметить, что потенциальные детали сделки пока неизвестны. Футболистом также интересуется итальянский Милан. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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