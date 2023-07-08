Голкипер ПСЖ потерял более 20 кг после искуственной комы

Стали известны новые подробности физического состояния Серхио Рико после того, как он сломал шею, упав с лошади.

По информации RMC Sport, после госпитализации испанец потерял более 20 кг. Во время пребывания в палате интенсивной терапии, Рико терял около 30% мышечной массы каждую неделю

Вратарь имеет некоторые проблемы с речью. Он пребывал в состоянии искуственной комы около трех недель.

Игрока могут выписать из больницы в ближайшие 14 дней. Первые несколько месяцев он будет восстанавливаться дома. Продолжение карьеры для Серхио смотрится маловероятным.