"Два часа отчитывал меня при всех": Ришарлисон поделился интересной историей о Конте

Нападающий Тоттенхэма Ришарлисон рассказал о небольшом конфликте с экс-тренером клуба Антонио Конте.

"Конечно, я свалял дурака, когда сказал в интервью, что должен больше играть и все такое. Это произошло сразу после вылета из Лиги чемпионов.

Но потом я извинился перед Конте и даже сказал, что он может наказать меня за это. Мы исправили ситуацию, я попытался вернуться в игровой ритм, но получил еще одну травму. Нравится вам это или нет, но в конечном итоге это сказывается и на психологическом состоянии.

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Конте должен был продемонстрировать команде твердость, показать, что он все еще здесь, что он главный. Это его способ работы с людьми, командой. Так что он потратил почти два часа, отчитывая меня на командой встрече при всех.

Потом игроки даже сказали: "Риши, больше не делай так. Жди два часа". Все хотели уйти, но мы сидели. Но в итоге все было решено, полный порядок", – сказал Ришарлисон в интервью Que Papinho.

Напомним, сам Конте покинул Тоттенхэм посреди сезона из-за своих гневных высказываний в адрес клуба.