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Ришарлисон опроверг, что способствовал увольнению Конте

Бразилец заявил, что у него были прекрасные отношения с итальянцем.
Сегодня, 19:59
Ришарлисон / Getty Images
Ришарлисон / Getty Images

Нападающий Тоттенхэма Ришарлисон заявил, что никогда не выступал против Антонио Конте и не имеет отношения к его увольнению.

Напомним, что ранее бразилец жаловался на то, что Конте не дает ему достаточно игрового времени. А после увольнения Конте многие стали считать, что именно Ришарлисон приложил к этому руку.

Считается, что нападюащий вместе с Кристианом Ромеро выставили руководству "шпор" ультиматум, из-за которого и пришлось расстаться с итальянским специалистом.

Однак Ришарлион решил высказаться и опровергнуть эти догадки. Бразилец заявил, что у него с Конте прекрасные отношения и он жалеет, что тот покинул клуб.

"Вопросы ко мне как к футболисту и критика за мою игру – это часть футбола, и я это принимаю. Однако я не потерплю, если обо мне говорят неправду! Я всегда очень уважал Конте и всех моих тренеров.

Он очень помог мне при переходе в Тоттенхэм, и всякий раз, когда у нас возникали проблемы – даже если они были публичными, – мы решали их на основе разговора и профессионализма – и он может это подтвердить.

Я не выступал против него, все было совсем наоборот. Мне жаль, что я не сделал достаточно, чтобы он остался", - написал Ришарлисон в своем Твиттере.

Напомним, что ранее оставку Антонио Конте прокомментировал Сон Хын Мин

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Антонио Конте ришарлисон

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