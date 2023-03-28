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Сон прокомментировал увольнение Конте из Тоттенхэма

Кореец сожалеет об уходе своего наставника.
Сегодня, 20:54
Сон и Конте / Getty Images
Сон и Конте / Getty Images

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин прокомментировал отставку Антонио Конте.

"Мне жаль Антонио. Это тренер мирового уровня. Мы прошли большой путь вместе с ним. Я очень благодарен ему.

Не знаю, что о нем думают другие футболисты команды, но мне жаль его.

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Я должен был показывать на поле больше, но не смог. Я не смог помочь команде и чувствую ответственность за то, что Антонио покинул клуб. 

У него отличные способности и опыт в тренерской работе. Уверен, что он добьется больших успехов в карьере", – сказал Сон в интервью Goal.com.

Напомним, пару дней назад Тоттенхэм объявил о расторжении контракта с Конте после его высказываний о слабой ментальности клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Антонио Конте Сон Хын Мин

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