Сон прокомментировал увольнение Конте из Тоттенхэма

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин прокомментировал отставку Антонио Конте.

"Мне жаль Антонио. Это тренер мирового уровня. Мы прошли большой путь вместе с ним. Я очень благодарен ему.

Не знаю, что о нем думают другие футболисты команды, но мне жаль его.

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Я должен был показывать на поле больше, но не смог. Я не смог помочь команде и чувствую ответственность за то, что Антонио покинул клуб.

У него отличные способности и опыт в тренерской работе. Уверен, что он добьется больших успехов в карьере", – сказал Сон в интервью Goal.com.

Напомним, пару дней назад Тоттенхэм объявил о расторжении контракта с Конте после его высказываний о слабой ментальности клуба.