Легенда МЮ положительно оценил возможный трансфер Онаны

Рио Фердинанд убежден, что Андре Онана - идеальный вариант для Манчестер Юнайтед.

Напомним, что манкунианцы уже некоторое время ведут переговоры с Интером по поводу трансфера камерункого голкипера. А ранее клуб покинул Давид Де Хеа.

Экс-защитник МЮ считает, что Онана играет, как отличный современный голкипер, а потому он сможет дать команде уверенность. Хотя и от ошибок камерунец тоже не застрахован.

"Он придаст "Юнайтед больше уверенности и больше возможностей играть сзади, и я думаю, что он подходит команде Эрика тен Хага.

Он настоящий современный вратарь. Вы видите, как команды прессингуют его, а он даже не паникует. Он получает мяч, начинает прессинговать, говорит "давай, иди ко мне", и когда игрок идет к нему, он знает, что где-то еще есть свободный партнер, и он обычно находит его.

Я думаю, что будут ошибки, и, играя таким рискованным образом, у вас будут ошибки. Такое случается, но главное - оставаться верным своим убеждениям, найти правильный баланс и сохранять спокойствие в течение этих периодов", цитирует Фердинанда 90Min.

Напомним, ранее сообщалось, что в свою очередь Интер уже согласовал контракт с голкипером Шахтера.