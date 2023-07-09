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Футбол

Легенда МЮ положительно оценил возможный трансфер Онаны

Камерунский голкипер способен заменить Де Хеа.
Вчера, 21:22
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Рио Фердинанд убежден, что Андре Онана - идеальный вариант для Манчестер Юнайтед.

Напомним, что манкунианцы уже некоторое время ведут переговоры с Интером по поводу трансфера камерункого голкипера. А ранее клуб покинул Давид Де Хеа.

Экс-защитник МЮ считает, что Онана играет, как отличный современный голкипер, а потому он сможет дать команде уверенность. Хотя и от ошибок камерунец тоже не застрахован.

"Он придаст "Юнайтед больше уверенности и больше возможностей играть сзади, и я думаю, что он подходит команде Эрика тен Хага.

Он настоящий современный вратарь. Вы видите, как команды прессингуют его, а он даже не паникует. Он получает мяч, начинает прессинговать, говорит "давай, иди ко мне", и когда игрок идет к нему, он знает, что где-то еще есть свободный партнер, и он обычно находит его.

Я думаю, что будут ошибки, и, играя таким рискованным образом, у вас будут ошибки. Такое случается, но главное - оставаться верным своим убеждениям, найти правильный баланс и сохранять спокойствие в течение этих периодов", цитирует Фердинанда 90Min.

Напомним, ранее сообщалось, что в свою очередь Интер уже согласовал контракт с голкипером Шахтера.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед андре онана

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