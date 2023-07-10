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Лишь один клуб сможет позволить себе трансфер Лукаку

Бельгиец интересен Аль-Хилялю.
Сегодня, 20:55
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Форвард Челси Ромелу Лукаку может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Саша Тавольер.

Футболисту сборной Бельгии Аль-Хиляль предложил 3-летний контракт, по условиям которого за первый год Лукаку сможет получить 35 миллионов долларов. За три года игрок заработает 90 млн.

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Лишь клуб из Саудовской Аравии готов выплатить Челси требуемые 40 миллионов евро. Интер лишь рассчитывает взять Ромелу в аренду еще на год.

Сам Лукаку хочет остаться в Европе и надеется на трансфер в стан "нерадзурри", но предложение саудовцев заставило его задуматься.

В минувшем сезоне на счету 30-летнего нападающего 10 голов и 6 ассистов в 25 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси интер Ромелу Лукаку Аль-Хиляль

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