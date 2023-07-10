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Манчестер Юнайтед согласовал трансфер голкипера Интера

Переход камерунца может состояться уже на этой неделе.
Сегодня, 22:12
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Манчестер Юнайтед и Интер сошлись в стоимости голкипера Андре Онаны. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сделка будет оформлена уже на этой неделе. Стоимость трансфера составит 43 миллиона фунтов без учета бонусов.

Детали контракта камерунца с "красными дьяволами" неизвестны, однако контракт игрока с клубом будет рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне на счету голкипера Интера всего восемь сухих матчей в 24 играх Серии А.

Ранее сообщалось, что легенда МЮ положительно оценил возможный трансфер Онаны.

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