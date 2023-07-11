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ПСЖ выбыл из борьбы за испанского таланта

Габри Вейга не входит в планы парижан.
Сегодня, 11:41
Габри Вейга / Getty Images
Габри Вейга / Getty Images

Французский ПСЖ не намерен усиливать линию полузащиты испанским хавбеком Габри Вейгой.

Как сообщает издание Le10sport, 21-летний футболист не входит в планы Луиса Энрике и Луиса Кампуша, поэтому, парижане выбыли из борьбы за него.

Теперь наиболее вероятным местом продолжением карьеры Вейги является чемпионат Англии, где на него претендуют лондонский Челси, Манчестер Сити и Ливерпуль.

В минувшем сезоне Габри провел 36 матчей в испанской Ла Лиге за Сельту, забив 11 голов и отдав 4 результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, чтоПСЖ готов продать Мбаппе этим летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Габри Вейга

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