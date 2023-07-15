iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер и Челси согласовали трансфер Лукаку

Лондонцы пошли на уступки, но стороны столкнулись с новой проблемой.
Сегодня, 09:21
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Интер и Челси согласовали полноценное возвращение форварда Ромелу Лукаку в итальянский клуб. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

После продажи голкипера Андре Онаны в Манчестер Юнайтед у "нерадзурри" появятся деньги на трансфер бельгийца. Переход обойдется в 35 млн евро.

Читай также: Интер сделал первое предложение по Трубину

В данный момент клубы не могут согласовать полноценно данную сделку. Все из-за агента Себастьена Ледура, который сейчас недоступен. Закрыть трансфер не удастся, пока Лукаку лично не даст согласие.

В минувшем сезоне Лукаку забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за Интер во всех турнирах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси интер Ромелу Лукаку

Статьи по теме

Марсель Малиновского может усилить атаку игроком Челси Марсель Малиновского может усилить атаку игроком Челси
Трубину приготовиться?: Манчестер Юнайтед в шаге от подписания вратаря Интера Трубину приготовиться?: Манчестер Юнайтед в шаге от подписания вратаря Интера
Милан подписал вингера Челси Милан подписал вингера Челси
Интер планирует в течение суток закрыть сделку по Онана Интер планирует в течение суток закрыть сделку по Онана
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Теннис13:00
Уимблдон-2023 (WTA): Жабер сыграет с Вондроушовой в финале
Киберспорт12:55
BLAST Premier Fall Groups 2023: онлайн-трансляция матчей G2 - Liquid, Vitality позднее сыграет с compLexity
Бокс12:50
Если Байден захочет: Усик "поджег" русню заявлением о президентстве
Европа12:44
Милан заинтересован в подписании футболиста сборной Нидерландов
Европа12:20
Погба поддержал Менди после снятия обвинений в изнасиловании
Европа11:51
Ювентус хочет арендовать хавбека Барселоны, но клубу необходимо избавиться от балласта
Киберспорт11:27
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа11:20
Ювентус заинтересовался голкипером Руха - СМИ
Европа11:15
Месси посетил обычный супермаркет в Майами, поразив соцсети своей простотой
Украина11:05
Ярмоленко: Были предложения от команд из Италии и Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK