Интер и Челси согласовали трансфер Лукаку

Лондонцы пошли на уступки, но стороны столкнулись с новой проблемой.

Интер и Челси согласовали полноценное возвращение форварда Ромелу Лукаку в итальянский клуб. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

После продажи голкипера Андре Онаны в Манчестер Юнайтед у "нерадзурри" появятся деньги на трансфер бельгийца. Переход обойдется в 35 млн евро.

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В данный момент клубы не могут согласовать полноценно данную сделку. Все из-за агента Себастьена Ледура, который сейчас недоступен. Закрыть трансфер не удастся, пока Лукаку лично не даст согласие.

В минувшем сезоне Лукаку забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за Интер во всех турнирах.

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