iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вест Хэм нашел в середняке АПЛ полубюджетную замену Райсу

"Молотобойцы" готовы оформить переход полузащитника Фулхэма.
Вчера, 22:00
Жоау Пальинья / Getty Images
Жоау Пальинья / Getty Images

Вест Хэм потерял своего капитана и лидера в лице Деклана Райса, который перешел в Арсенал за 100 миллионов фунтов.

Оставшись без основного игрока, "молотобойцы" вышли на трансферный рынок, чтобы найти замену ушедшему хавбеку.

По информации talkSPORT, Вест Хэм уже ведет переговоры с Фулхэмом о трансфере Жоау Пальиньи, который должен будет занять место Райса.

Команда Дэвида Мойеса надеется, что ей удастся убедить "дачников" отпустить 28-летнего португальца за 40 миллионов.

В прошедшем сезоне Жоау Пальинья принял участие в 40 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 14 желтых карточек.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фулхэм Вест Хэм АПЛ

Статьи по теме

Официально: Деклан Райс - игрок Арсенала Официально: Деклан Райс - игрок Арсенала
Арсенал официально подпишет лидера Вест Хэма в ближайшее время Арсенал официально подпишет лидера Вест Хэма в ближайшее время
Саудовские клубы заинтересованы в услугах экс-игрока Шахтера Саудовские клубы заинтересованы в услугах экс-игрока Шахтера
Джокович - о финале Уимблдона: Я проиграл лучшему игроку Джокович - о финале Уимблдона: Я проиграл лучшему игроку
Помочь журналистам

Видео

Постол - Родригес: лучшие моменты боя
Постол - Родригес: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
УПЛ: Шахтер сыграет с Металлистом 1925, Динамо - с Минаем
просмотров

Последние новости

Европа00:06
Италия обыграла Португалию и стала победительницей чемпионата Европы U-19
Вчера, 23:27
Европа23:27
Бывший вингер Ювентуса отказал Фенербахче и Саудовской Аравии ради Интера
Европа22:57
Экс-капитан Аякса подписал контракт с командой, которая играла на турнире в россии
Футбол22:54
Интер Майами официально представил Бускетса
Сборные22:31
Лучший шестой игрок НБА 2021 года сыграет за Филиппины на ЧМ-2023
Киберспорт22:29
BLAST Premier Fall Groups 2023: BIG обыграли Astralis и вышли в полуфинал нижней сетки
Другие22:27
Беленюк: Готовлю запрос в правоохранительные органы, чтобы узнать, отреагировали ли они на расследование про Бубку
Европа22:00
Вест Хэм нашел в середняке АПЛ полубюджетную замену Райсу
НБА21:57
Сакраменто объявили о переподписании Леня
Теннис21:43
Впервые с...: финал Уимблдона-2023 прервал многие серии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK