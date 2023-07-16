Вест Хэм нашел в середняке АПЛ полубюджетную замену Райсу

Вест Хэм потерял своего капитана и лидера в лице Деклана Райса, который перешел в Арсенал за 100 миллионов фунтов.

Оставшись без основного игрока, "молотобойцы" вышли на трансферный рынок, чтобы найти замену ушедшему хавбеку.

По информации talkSPORT, Вест Хэм уже ведет переговоры с Фулхэмом о трансфере Жоау Пальиньи, который должен будет занять место Райса.

Команда Дэвида Мойеса надеется, что ей удастся убедить "дачников" отпустить 28-летнего португальца за 40 миллионов.

В прошедшем сезоне Жоау Пальинья принял участие в 40 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 14 желтых карточек.

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