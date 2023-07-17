iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Венгер высказался о трансферной кампании Арсенала

Французский футболист поверил в чемпионство клуба.
Сегодня, 10:57
Арсен Венгер / Getty Images
Арсен Венгер / Getty Images

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер высказался о трансферной кампании "канониров".

"Думаю, это хорошее вложение. В целом, как мне кажется, клуб сделал хорошие покупки, пришли уже зрелые игроки, в возрасте 23-24 лет, но все еще молодые, способные остаться в команде на несколько лет.

После прошлого сезона команда будет под еще большим давлением, но она многому научилась и может показать, что способна с этим давлением справляться.

Читай также: Главный фанат Роналду и Арсенала высказался о подписании Райса

Мне приходилось выкручиваться вообще без денег, приходилось искать другой путь. Сейчас же Арсенал находится в хорошем финансовом положении и приобрел тех, кто, по его мнению, поможет выиграть чемпионат.

Я верю в то, что мы станем чемпионами, все просто", – сказал Венгер в интервью Eurosport.

Напомним, этим летом Арсенал подписал Кая Хавертца, Юриена Тимбера и Деклана Райса. Данные трансферы обошлись клубу более чем в 200 млн фунтов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Арсен Венгер

Статьи по теме

Главный фанат Роналду и Арсенала высказался о подписании Райса Главный фанат Роналду и Арсенала высказался о подписании Райса
Интер нацелился на форварда Арсенала Интер нацелился на форварда Арсенала
"Мы очень счастливы, что он с нами": Артета высказался о последнем новичке Арсенала "Мы очень счастливы, что он с нами": Артета высказался о последнем новичке Арсенала
Арсенал официально подписал защитника сборной Нидерландов Арсенал официально подписал защитника сборной Нидерландов
Помочь журналистам

Видео

Переполненный стадион: Интер Майами красочно представил Месси
Переполненный стадион: Интер Майами красочно представил Месси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:00
BLAST Premier Fall Groups 2023: онлайн-трансляция матча FaZe - Liquid
Европа13:51
Барселона согласовала трансфер одноклубника Цыганкова
Бокс13:50
"Он не дурак": Промоутер Дюбуа заявил, что Усик опасается Даниэля
Олимпийские виды13:30
Середа и Болюх завоевали серебряные награды по синхронным прыжкам с 10 метров
Бокс13:28
"Мастер этого д**ма": Джошуа изменил стиль, но с Усиком это не сработало
Европа13:21
Ультрас ПСЖ угрожают потенциальному новичку клуба расправой
Теннис13:04
Парный рейтинг WTA: Киченок и Костюк опустились, Калинина сделала большой рывок
Европа12:50
Манчестер Юнайтед согласовал новый контракт с лидером команды
Бокс12:34
Усик или Фьюри: Боксер из Зала славы назвал лучшего бойца супертяжелого веса
Украина12:25
Динамо Киев: "бело-синие" уничтожили Арис
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK