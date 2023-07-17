Венгер высказался о трансферной кампании Арсенала

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер высказался о трансферной кампании "канониров".

"Думаю, это хорошее вложение. В целом, как мне кажется, клуб сделал хорошие покупки, пришли уже зрелые игроки, в возрасте 23-24 лет, но все еще молодые, способные остаться в команде на несколько лет.

После прошлого сезона команда будет под еще большим давлением, но она многому научилась и может показать, что способна с этим давлением справляться.

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Мне приходилось выкручиваться вообще без денег, приходилось искать другой путь. Сейчас же Арсенал находится в хорошем финансовом положении и приобрел тех, кто, по его мнению, поможет выиграть чемпионат.

Я верю в то, что мы станем чемпионами, все просто", – сказал Венгер в интервью Eurosport.

Напомним, этим летом Арсенал подписал Кая Хавертца, Юриена Тимбера и Деклана Райса. Данные трансферы обошлись клубу более чем в 200 млн фунтов.

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