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Хавбек Баварии может перейти к главному конкуренту мюнхенцев

"Шмели" готовы сделать предложение по Забитцеру.
Сегодня, 19:02
Марсель Забитцер / Getty Images
Марсель Забитцер / Getty Images

Марсель Забитцер может пополнить состав дортмундской Боруссии, пишет 90Min.

"Шмели" хотели бы подписать 29-летнего хавбека, и Бавария, в свою очередь, готова продать игрока за 15-20 млн евро.

Сейчас все зависит от самого австрийца. Если он даст добро на переход, то стороны начнут предметные переговоры.

В самом лучшем случае Марсель присоединится к команде еще до понедельника - тогда Боруссия отправляется в турне в США.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Забитцер провел в МЮ, где в 18 матчах отличлся одним голом и тремя ассистами.

Также ранее Манчестер Юнайтед официально представил нового капитана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Бавария Мюнхен марсель забитцер

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