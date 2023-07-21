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Бавария может перехватить у саудовского клуба хавбека Ливерпуля

Карьера Фабиньо может приобрести неожиданный поворот.
Сегодня, 20:44
Фабиньо / Getty Images
Фабиньо / Getty Images

Мюнхенская Бавария может приобрести хавбека Ливерпуля.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, немецкий гранд внимательно следит за ситуацией вокруг Фабиньо.

"Красные" могут перехватить бразильца у Аль-Иттихада, если сделка вдруг сорвется. Однако, сколько может выложить клуб не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что саудовский клуб готов заплатить за полузащитника круглую сумму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль бавария

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