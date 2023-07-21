Бавария может перехватить у саудовского клуба хавбека Ливерпуля
Карьера Фабиньо может приобрести неожиданный поворот.
Мюнхенская Бавария может приобрести хавбека Ливерпуля.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, немецкий гранд внимательно следит за ситуацией вокруг Фабиньо.
"Красные" могут перехватить бразильца у Аль-Иттихада, если сделка вдруг сорвется. Однако, сколько может выложить клуб не сообщается.
Напомним, ранее сообщалось, что саудовский клуб готов заплатить за полузащитника круглую сумму.
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